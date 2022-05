Trevico ricorda Ettore Scola nel giorno della nascita del grande regista Dopo due anni di attività limitata a causa della pandemia ripartono le iniziative di Irpinia Mia

Dopo due anni di attività limitata dalle restrizioni della pandemia, l'associazione Irpinia Mia ha organizzato il suo programma di eventi per l'estate 2022 al fine di dare un segnale di ripartenza e di fiducia.

Diverse iniziative, come d'abitudine, focalizzano in Irpinia il grande regista Ettore Scola, la cui figura di rilevanza internazionale dà lustro alla terra irpina e al suo paese, Trevico, altre spaziano in direzioni diverse, sempre con una marcata matrice locale.

E' di ieri il primo incontro all'interno di palazzo Scola dal tema: "Riflessioni e approfondimenti sul cinema di Ettore Scola, a cui hanno preso parte, Alberto Castellano saggista e critico cinematografico e Antonio Borrone, autore del libro: "Dizionario del nuovo cinema napoletano." Eventi che proseguiranno con più tappe nel mese di agosto. A fare gli onori di casa il sindaco Nicolino Rossi, da sempre particolarmente attento e sensibile alla cultura nel suo comune ed in modo particolare alla grande figura di Ettore Scola.

Proiettato un documentario nella sua casa natale di Scola con un’attenzione rivolta all’emigrazione italiana, attraverso le testimonianze di quel viaggio film Trevico-Torino. Oggi nell'edizione del telegiornale di Ottochannel, un reportage da Trevico, in onda alla 14.00 sul canale 696 Tv del digitale terrestre.