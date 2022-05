Due mamme gatto partoriscono insieme in un passeggino, incredibile ma vero Non solo storie di maltrattamenti e abbandoni ad Ariano Irpino

Quando felino fa rima con bambino. E non è certo una battuta estemporanea in rima ma una realtà incredibile. Due mamme gatte per dare alla luce i rispettivi micini hanno scelto come nido un passeggino di quelli usati appunto per il trasporto dei bambini. Ed è qui che entrambe hanno atteso il momento topico della vita per mettere al mondo la prole felina.

E' successo nel popoloso piano di zona Ariano Irpino, per l'esattezza, all'interno di un condominio al parco degli ulivi, di fronte ai 78 alloggi di contrada Viggiano. Un lieto evento che è stato salutato con gioia e anche emozione dalle famiglie residenti che ora si stanno occupando della cura delle due mamme alle prese con l'allattamento dei loro piccoli.

Una vicenda talmente fantastica che ha stimolato pure la fantasia degli appassionati del lotto per mettere a segno magari una bella vincita grazie alla duplice nascita in un passeggino.