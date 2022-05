Blocca l'odio, condividi il rispetto: prevenzione e lotta alle discriminazioni Ariano aderisce alla giornata contro l’omofobia, la lesbofobia, transfobia e bifobia

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino, ha aderito alla diciassettesima giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia che ricorre il 17 maggio ed è finalizzata a promuovere e coordinare eventi di sensibilizzazione e prevenzione per contrastare il fenomeno dell'omofobia in tutte le sue forme e in tutti i Paesi del mondo.

La città di Ariano Irpino parteciperà ad un’azione promossa dalla Rete Ready, la rete nazionale di comuni, province, città metropolitane, province autonome, regioni e organismi di parità, impegnati nel superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

“Blocca l'odio, condividi il rispetto è il clam scelto dagli enti per porre attenzione alla prevenzione e al contrasto alle discriminazioni.

Per l’occasione verrà illuminata la facciata principale di palazzo di città con i colori della bandiera Arcobaleno con esposizione della bandiera arcobaleno, simbolo del movimento di liberazione omosessuale.