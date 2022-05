Mirabella si appresta ad accogliere il Saio e le reliquie di San Pio L'evento straordinario in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Bernardino da Siena

Grande attesa in Irpinia, nella Valle del Calore a Mirabella Eclano per l'arrivo e l'accoglienza del Saio e delle reliquie di San Pio da Pietrelcina. Un evento straordinario per la comunità eclanese, guidata dal parroco don Remigio Spiniello, da oltre 50 anni al servizio di Cristo, che coincide con i solenni festeggiamenti in onore di San Bernardino da Siena. L'appuntamento, questa sera alle ore 18.00 in Piazza San Bernardino. Le reliquie saranno accompagnate da Padre Fortunato, superiore del convento dei frati Cappuccini di Pietrelcina. Alle 18.30 ci sarà la solenne celebrazione e venerazione. I festeggiamenti anche nella giornata di domani con il ritorno dopo due anni di stop della tradizionale processione in onore del Santo lungo le strade del paese. La foto fa riferimento alla precedente accoglienza in Irpinia a Gesualdo.