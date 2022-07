Accordo di sperimentazione turistica tra area interna e fascia costiera Venerdì 15 luglio la firma in regione Campania

Entrerà nel vivo l'accordo di sperimentazione turistica tra area interna e fascia costiera promosso dalla regione Campania ed i comuni della provinciadi Avellino e Salerno.

Venerdì 15 luglio alle ore 10:30 presso la Congrega Santissimo Rosario Piazza San Luca Praiano alla presenza dell'assessore al turismo della Regione Campania, Felice Casucci, si terrà la sottoscrizione uffici del protocollo d'intesa tra i Comuni di Praiano e Montefredane, alla presenza dei sindaci Annamaria Caso e Ciro Aquino.

Si tratta della formalizzazione di un atto già sottoscritto il 17 novembre in Regione Campania presso l'Assessorato al Turismo, dove sono state poste le prime basi per una collaborazione che ha già dato i primi risultati.

"Abbiamo già predisposto un progetto di valorizzazione dei rispettivi territori, in particolare sentieristica e comunicazione. Un atto importante e concreto, primo in Campania, verso l'applicazione del Piano Turismo 2021". Dichiarano i due sindaci Caso e Aquino che aggiungono: "Una sperimentazione di percorsi turistici innovativi che mettono in rete le peculiarità dei territori. Un'opportunità virtuosa e coerente con le linee strategiche tracciate dalla Regione".

"Un progetto innovativo - spiegano - dal punto di vista metodologico sia dell'azione politica che di quella amministrativa.

Si tratta di un’intesa che unisce per la prima volta fascia costiera e aree interne anche in una logica di destagionalizzazione, nella quale si colloca il turismo sportivo, religioso ed enogastronomico. Un’opportunità che abbiamo voluto cogliere perché ci permette di valorizzare le enormi potenzialità dei nostri territori, coerentemente con le linee strategiche tracciate dalla Regione. In questo solco si collocano i percorsi turistici di Praiano e Montefredane aperti anche al partenariato delle associazioni e delle imprese", concludono.