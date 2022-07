La scuola nel verde, a Montoro i banchi della "Cipolletti" si spostano nel bosco La didattica di inglese e spagnolo a contatto con la natura

Un giardino magico per tutti i bambini dove la didattica della scuola di inglese Cipolletti, diventa un percorso salutare per crescere e formarsi. Le aule della scuola di Montoro e Avellino si spostano nel bosco a contatto con la natura. Alla frazione di Banzano di Montoro, esperti di madrelingua insieme ad operatori specializzati, docenti di arte, di musica, di attività motorio-sportivo, educatori professionali extrascolastici, svolgono le proprie attività didattiche immersi nel verde.

Un modo salutare per apprendere, che assume un valore diverso soprattutto dopo due anni di scuola a distanza.

Il del progetto nasce grazie alla professoressa Giulia Savarese, della Cattedra di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Dipartimento di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria “Scuola medica salernitana”, Università di Salerno. L’ideatrice dell’iniziativa è la dottoressa Emilia Sica che da anni è impegnata nella crescita culturale e sociale dei piccoli della scuola Cipolletti, con le sedi di Montoro e Avellino, dirette dal professore Gaetano Criscitiello, psicologo dell'infanzia.

Ma come nasce la scuola nel verde?

La scuola “ECS Cipolletti”, che utilizza da anni il modello “Emboided cognition” (Gomez-Paloma, 2018; 2020), intende integrare l’apprendimento “Incarnato”, “Emboided” appunto, delle sue scuole con la didattica all’aperto, cercando di sviluppare, parallelelamente alle intelligenze scolastiche, anche l’intelligenza naturalistica e visivo-spaziale dei bambini. Si tratta di uno spazio educativo e formativo alternativo per il bambino in cui esplori la natura e l’ambiente circostante. Schenetti, Rossini, Salvaterra, nel volume La scuola nel bosco: pedagogia, didattica e natura, riportano: "il contesto naturale ha enormi benefici sul benessere psicofisico: aumenta le capacità di concentrazione, promuove l'attività fisica, il movimento, l'esplorazione con tutto il corpo ed è sfidante, mette cioè alla prova le nostre abilità e i nostri limiti". L’approccio classico delle scuole “ECS”, ovvero di svolgere tutte le attività in lingua inglese, verrà applicato ai benefici sopradescritti della scuola nel verde.

Attività

Studio delle scienze direttamente attraverso l’esperienza sensoriale in natura; Laboratorio di musica e movimento con strumentario Orff;

Percorso sensoriale e musicale con strumenti artigianali;

Percorsi per sviluppare l’intelligenza naturalistica e l’intelligenza visivo-spaziale; Attività motorio-sportiva nel verde;

Apprendimento immersivo della lingua inglese;

Peer tutoring per l’apprendimento della lingua inglese;

Attività in piccoli gruppi in lingua spagnola;

Apprendimento di lingue meno diffuse con la costruzione in 3d dei morfo-fonemi (per il 2021 l’esperienza si farà con la lingua coreana);

Attività teatrali in natura;

Tra i presupposti: cura dell’orto; laboratorio per le composizioni floreali; laboratorio di cucina all’aperto. Dal 1 luglio 2021 al 15 ottobre 2021 - intera giornata (8,30-16,30) con pranzo a sacco