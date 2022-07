Auto d'epoca, musica e amarcord nel ricordo di Iole Palladino Evento di beneficenza a Montecalvo Irpino

Un raduno di auto e moto d'epoca, con la mostra scambio di ricambi e accessori, minicar, supercar, auto tuning ed educazione stradale. La storia dell'automobile di scena a Montecalvo Irpino il prossimo 18 settembre con inizio alla ore 9.00.

Un evento di beneficenza, molto atteso, legato al progetto onlus Iole forever, la straordinaria ragazza scomparsa prematuramente il 26 agosto 2014 a Montecalvo Irpino che la comunità non dimentica. Il suo sorriso resterà per sempre indelebile.

Due delle quattro giornate in calendario per il 2022 vedranno come protagonista l'associazione meeting club e Iole forever che da anni promuove sul territorio una serie di iniziative, culturali didattiche e ricreative al fine di poter realizzare un laboratorio musicale. Corsi seguiti da maestri per la preparazione al baby festival, manifestazione che organizza da ben 24 anni.

Un secondo momento emozionante e da amarcord è in programma il prossimo 9 agosto alla riscoperta del fascino della radio.

La musica, i presentatori, gli speakers, gli intrattenimenti, gli animatori e i dj. Tutte le emozioni e le vibrazioni dei mitici e intramontabili anni 80. Da sottolineare il grande impegno e dinamismo del poliedrico e coinvolgente Giancarlo Palladino, papà di Iole, tra gli speakers più coinvolgenti e professionali grazie alla sua voce radiofonica squillante, chiara e inimitabile.