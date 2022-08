Una notte magica per rivivere i mitici anni 80 e 90 a Montecalvo Irpino Una serie di iniziative benefiche per tenere sempre vivo il ricordo della piccola Iole Palladino

Tutto pronto a Montecalvo Irpino per una nuova edizione della manifestazione 80/90 Special. Dopo i due anni di stop causati dalla pandemia ritornano gli eventi in presenza e a Montecalvo nell’ambito del ricco calendario dell’estate montecalvese spicca la manifestazione organizzata dall’associazione culturale Meeting Club & Iole Forever con la collaborazione del bar I Cento Passi e con il patrocinio del Comune e del Forum dei Giovani Campania.

Sarà una notte speciale quella del 9 Agosto al Parco Comunale “ Peppino Impastato”, in cui si rivivranno le emozioni, le vibrazioni e le sensazioni dei mitici anni 80 e 90 ,con la straordinaria musica che ha regalato e ancora oggi regala più di un brivido lungo la schiena a giovani e meno giovani e le voci degli speaker, animatori e presentatori che hanno segnato la storia radiofonica del territorio irpino. A partire dalle ore 21:00, si alterneranno sul palco Leonardo Caggiano, Pompilio Caccese , Gianfranco Carbone e Giancarlo Palladino che condurranno dei veri e propri programmi radiofonici, facendo cosi rivivere per una notte la radio di un tempo. Dopo la mezzanotte si esibirà il dj di fama nazionale e internazionale Attilson, producer di numerosi tormentoni, con la disco dance anni 80/90.

Questa serata si inserisce nel ricco calendario promosso dall’associazione Meeting Club & Iole Forever, che opera da più di venti anni sul territorio campano, organizzando eventi che spaziano dalla promozione territoriale alla prevenzione della salute.

La presidente dell’associazione Maria Rosaria Pappano sottolinea che il filo rosso che lega tutte le attività dell’associazione, è rappresentato dalla volontà di tenere in vita il ricordo della piccola Iole Palladino prematuramente scomparsa nel 2014, infatti, tutto il ricavato delle manifestazioni è destinato alla realizzazione di un laboratorio ludico – didattico in cui formare bambini e ragazzi in discipline come il canto e la danza e renderli protagonisti di uno spettacolo, il Baby Festival, che da venti anni rappresenta il fiore all’occhiello tra le manifestazioni dell’associazione.

Altri eventi in programma sono: il 14 agosto, l’immancabile Tractor baby gioco unico nel suo genere, che consiste in un mini grand prix in cui i piccoli partecipanti si sfidano su un circuito cittadino a bordo di coloratissimi trattorini a pedali, volto ad educare e sensibilizzare i bambini all’educazione stradale, seguirà il 4 settembre la Giornata della Salute, evento di educazione alla prevenzione della salute in cui più di venti specialisti effettueranno visite mediche gratuite.

Ulteriore manifestazione in calendario è il Raduno di auto e moto d’epoca “La storia dell’automobile’ previsto per il 18 Settembre 2022, in piazza Leone XIII.

Giunto alla settima edizione è diventato negli anni una prestigiosa vetrina di veicoli d’epoca che attira collezionisti ed appassionati provenienti da ogni parte d’Italia Anche quest’ anno il raduno sarà affiancata dalla mostra scambio, una piccola fiera in cui trovare oggettistica, modellistica, pezzi di ricambio e tanti accessori vintage.