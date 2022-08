Tutto pronto a Montecalvo Irpino per la giornata della cultura Giovedì 25 agosto, l'evento al castello Pignatelli ideato da Ciriaco Puopolo

Il castello Pignatelli di Montecalvo Irpino, uno spazio eterno dove contemporaneità e passato sulle tracce delle identità culturali trovano il loro punto di incontro, sarà di nuovo la location che ospiterà la giornata della cultura, giunta alla sua seconda edizione.

L'appuntamento è per domani, giovedì 25 agosto. Protagonsta sarà il borgo del miscano, detentore di tradizioni e folclore, tramandate di generazione in generazione, radicate nei codici culturali del paese dalla matrice del cibo alle dinamiche culturali più ampie ed autoctone. L'impronta antropologica abbraccia la cultura a tutto tondo, e perciò la giornata della cultura è stata costruita e pensata come un progetto in evoluzione raggiungendo già alla II edizione paradigmi internazionali.

L'evento serale fulcro della giornata inizierà alle 20.15. Madrina sarà la giovane e contemporanea autrice in ascesa nel panorama della scrittura, di Zungoli ma di adozione romagnola, Claudia Venuti promessa del mondo dell'editoria con i propri romanzi ha avuto un consenso virale dal pubblico soprattutto da parte della nuova generazione appassionando e facendosi leggere, ha la capacità di scavare nell'anima delle persone permando umile, con pensavo fosse amore invece era un caso umano, suo ultimo romanzo in uscita nel 2022 per Sperling&Kupfer, sarà in esclusiva in Irpinia, dato é stato ospite in tutto lo stivale. Claudia Venuti è la Srarwriter madrina dell'intero evento, affiancata dall'ospite di spicco, il proprio fedele compagno Alessandro Di Domizio notevole autore appassionato di musica. Gli altri volti noti del panorama nazionale e internazionale letterario che si sono aggiudicati prestigiosi premi sono: Giovanni Carullo con non è vero Nora premio Narrapoetando, Maria Grazia Gugliotti con l'arte di non essere single, premio internazionale Napoli Cultura Classic, Dario De Pasquale con Elezioni Montegallesi fumetto di Celle, Sinisi Letizia con Rooting Experience planning ideatrice del turismo delle radici, Maria Luigia Troiano con Dieci anni premio ' io ti scrivo, tu mi leggere' e Elena Nugnes con Alle pendici del Vesuvio premio internazionale Lord Byron.

Padre dell'evento, organizzatore ed ideatore è il presidente della Pro loco di Montecalvo Irpino Ciriaco Puopolo, direzione artistica affidata a Maria Panarese presentatrice e curatrice dell'evento serale, allestimento i Pupini gruppo di promozione territoriale. Sarà possibile incontrare gli autori. Le foto affidate alla curiosità di Maria Giovanna Romano. Un ringraziamento per i dettagli dell'allestimento viene rivolto a Doris Volpe e al Comune di Montecalvo Irpino per aver patrocinato l'evento.