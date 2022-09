Raduno di auto, moto d'epoca e il grande progetto di beneficenza Iole Forever La storia dell'automobile tra solidarietà e ricordo a Montecalvo Irpino

Con grande entusiasmo ed ottimismo domenica 18 Settembre 2022 ritorna l’ormai consolidato appuntamento con il raduno di auto e moto d’epoca organizzato dall’associazione culturale meeting club e Iole Forever.

Dopo il grande successo registratosi negli anni scorsi, gli organizzatori sono lieti di ospitare nel centralissimo C.so Vittorio Emanuele e nella limitrofa p.zza Leone XIII di Montecalvo Irpino, tutti gli appassionati di motocicli e automobili storiche.

La storia dell’automobile, oltre a essere un punto di incontro per appassionati e curiosi di motorismo storico è anche un luogo di condivisione di emozioni tra vecchie e nuove generazioni, la manifestazione, rappresenta un traino per l’economia e il turismo di Montecalvo Irpino ed è inoltre un’occasione unica per vivere la storia del motorismo italiano che è intrisa di fascino, bellezza, ingegno e creatività.

La grande carovana di auto e moto colorerà le strade del paese a partire dalle ore 9:00, seguiranno le iscrizioni, con gadget per tutti, alle ore 12:00 ci sarà la benedizione da parte del parroco, alle 12:30 circa si partirà per un giro nel paese e infine si giungerà in piazza per gustare un ricco pranzo.

La manifestazione sarà arricchita dalla mostra, scambio, una piccola fiera che farà da cornice al raduno, in cui ci sarà la possibilità di vendere, acquistare o scambiare con pezzi unici, storici ed originali o introvabili accessori per auto e moto storiche, e dalla presenza di bellissime hostess.

Non mancheranno i saluti da parte delle autorità e dell’inimitabile Giancarlo Palladino, il vulcanico organizzatore. All’interno della manifestazione, inoltre, si svolgerà un raduno di Mini Car, un raduno per motociclisti. Nel corso della giornata non mancheranno delle pillole di educazione stradale, volte specialmente alla sensibilizzazione dei cittadini sugli effetti dell’alcol alla guida e all’utilizzo del casco.

Anche questo evento si inserisce nell’ambito del progetto di beneficenza Iole Forever, che tiene vivo il ricordo della piccola Iole, scomparsa prematuramente nel 2014, con il quale l’associazione si propone di realizzare un laboratorio sperimentale di canto, danza e spettacolo per i bambini.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il n. 3396148899 e l’organizzazione sarà lieta di fornire tutte le delucidazioni necessarie. "Non fartelo raccontare, domenica 18 Settembre passa la tua giornata con noi."