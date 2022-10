Caro energia e spegnimento illuminazione: il prefetto frena i sindaci Il numero uno di palazzo di governo scrive al primo cittadino di Trevico Nicolino Rossi

Con una lettera indirizzata direttamente al sindaco di Trevico Nicolino Rossi il prefetto di Avellino Paola Spena revoca l'ordinanza dell'amministrazione comunale attraverso la quale si intendeva procedere allo spegnimento della pubblica illuminazione nella fascia oraria compresa tra le 23.30 e le 5.30 del mattino contro il caro energia.

L'iniziativa programmata non può essere perseguita

Essa verrebbe , infatti a incidere sui profili prioritari della sicurezza pubblica, intesa sia nei termini di sicurezza stradale che come generale condizione di sicurezza dell'intera comunità che non può in alcun modo essere compressa da valutazioni dettate da esigenze di risparmio energetico.

L'alternativa

Potranno essere valutate altre e diverse misure strategiche da attuare in via alternativa, come l'efficientamento degli impianti pubblici, l'adozione di punti luce a risparmio energetico per poter sostenere l'aumento dei costi, oltre ad incentivare la modifica di alcune abitudini degli stessi uffici pubblici.