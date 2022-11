Maltempo ad Ariano: rami caduti e cavi dell'energia elettrica tranciati Diverse le richieste di intervento giunte al centralino della polizia municipale

Martedì di super lavoro per la polizia municipale ad Ariano Irpino a causa del maltempo. Diverse le richieste di intervento giunte al centralino del comando di piazza Mazzini.

Sulla strada provinciale 414 che da Ariano porta a Montecalvo Irpino sono caduti alcuni alberi, che a loro volta hanno tranciato i cavi elettrici, arrecando danni e disagi, Sul posto e squadre dell'Enel. Alcune zone sono rimaste senza energia elettrica.

Rami caduti anche nel rione Martiri ed in modo particolare nei pressi di alcune palazzine dove da sette anni fanno sapere i residenti, è stato richiesto l'intervento del comune per la presenza di un grosso albero pericolante. Interdetta una piccola rampa per motivi di sicurezza.

Caduta rami al boschetto Pasteni dove è intervenuto il gruppo comunale di protezione civile per liberare un'auto rimasta intrappolata tra i rami.

La raccomandazione della polizia municipale

Evitare di attraversare a piedi o in auto e di sostare nelle vicinanze di alberi fini a quando non diminuiranno le raffiche di vento essendo previste di forte intensità anche nelle prossime ore.

E la polizia municipale di Ariano Irpino diretta dal tenente colonnello Angelo Bruno, che ha recentemente festeggiato un anno del suo insediamento pensa anche all'ambiente.

Da oggi in servizio un nuovo veicolo di polizia a trazione elettrica ed ibrida, grazie all'impegno per la riorganizzazione del corpo e delle sue dotazioni, purtroppo vetuste. Il nuovo veicolo sarà impiegato nei servizi di controllo del territorio, per una maggiore efficienza nel rispetto dell'ambiente.