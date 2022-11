Montefredane, addio al dottore Gaita. Sellitto: "Ho perso un amico" La morte del medico di base. Il presidente dell'ordine dei Medici: siamo addolorati

Dolore e cordoglio a Montefredane per la morte del dottore Ezio Gaita, medico 65enne, che seguiva come dottore di base, la popolazione del comune alle porte di Avellino. "La prematura ed inaspettata dipartita del dott. Ezio Gaita, attento e preparato medico di base, rattrista e addolora tutta la comunità di Montefredane" così il sindaco Ciro Aquino ricorda l'uomo, il medico , il professionista sempre presente per la sua comunità. Anche l'ordine dei Medici, guidato da Francesco Sellitto , racconta la vicinanza e cordoglio per la tragica perdita del collega. Il dottore Gaita si è spento al Moscati, dove era ricoverato da alcuni giorni. "Sono addolorato , ho perso un amico ", dice il presidente Francesco Sellitto che spiega: Ezio era medico scrupoloso e attento. Un medico di base, come me, sempre proteso ad essere vicino e presente nell'assistere i suoi pazienti. La morte del caro Ezio, deve ricordare a tutti la pericolosità di questo maledetto virus". I funerali del dottore si terranno domani nella chiesa di Montefredane .