Montecalvo Irpino: ancora una iniziativa per tenere vivo il ricordo di Iole L'evento di beneficenza: Natale in 500

La storica fiat 500 sarà protagonista, a partire dalle ore 9:00 di domani domenica 18 Dicembre 2022, di un grande raduno che per la prima volta si terrà a Montecalvo Irpino al corso Vittorio Emanuele.

Di tutti i colori, ricchi di ogni immaginabile finitura interna ed esterna, le cinquine e le sue derivate, Bianchina, Topolina, Belvedere, più amate di tutte i tempi approderanno al corso da ogni parte del sud Italia.

Il ritrovo è in programma per le ore 9:00, a tutti i partecipanti sarà offerto un gadget di benvenuto. In linea di massima il programma prevede: accettazione ed iscrizione dei veicoli storici, cerimonia di presentazione dei veicoli partecipanti, cerimonia di benedizione dei veicoli, pranzo presso area food con menù completo, ringraziamento delle autorità ai rappresentanti dei club partecipanti, premiazioni, saluti generali agli equipaggi e sfilata a colpo di clacson per le principali vie del paese.

Un riconoscimento verrà consegnato alle macchine più vecchie di immatricolazione, ai conducenti più giovani, all’equipaggio che ha compiuto il maggior numero di chilometri per raggiungere Montecalvo, alla Cinquecento più elaborata, sgangherata, esagerata ed infine alla 500 Belvedere più vecchia di immatricolazione.

La manifestazione sarà arricchita da un’interessante mostra scambio di ricambi e accessori d’epoca ed articoli vintage, nella centralissima piazza Vittoria, e dall’immancabile caldarroste.

Per i più piccoli Babbo Natale farà tappa a Montecalvo per fare un selfie ed accontentare i desideri dei bambini. L’evento organizzato come sempre nei minimi dettagli da Giancarlo Palladino è l’ultimo previsto per l’anno 2022 nel calendario dell’associazione, si inserisce anch’esso nel progetto Iole Forever, che vedrà la realizzazione di un laboratorio didattico, culturale e ricreativo per avvicinare e sensibilizzare i bambini a varie attività.