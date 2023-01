Lutto a Montecalvo Irpino: è morto padre Filippo Lucarelli Il cordoglio dei Frati Minori e della comunità parrocchiale San Pompilio Maria Pirrotti

Era in ritiro spirituale nel convento Sant'Antonio a lui tanto caro a Montecalvo Irpino ed è qui che si addormentato per sempre stroncato da un malore nel cuore della notte. Padre Filippo Lucarelli, (in questa foto bellissima e sorridente di Franco D'Addona), grande trascinatore della comunità montecalvese, non c'è più. Ad annunciare la sua triste e scomparsa con grande dolore il gruppo San Pompilio Pirrotti attraverso la pagina facebook.

"Questa notte è salito al Padre, presso l'oasi Maria Immacolata di Montecalvo Irpino, Padre Filippo Lucarelli. La comunità parrocchiale San Pompilio Maria Pirrotti si unisce alle preghiere e si stringe con affetto ai Frati Minori della Provincia Sannito-Irpina "Santa Maria delle Grazie.

Sempre cordiale, disponibile e generoso. Un uomo esemplare prima di essere frate.

Al suo impegno e alla sua grande determinazione si deve la realizzazione della meravigliosa struttura dedicata a San'Antonio all'ingresso del paese, che negli anni ha rappresentato la storia di tante generazioni. Un gioiello prezioso, curato nei minimi dettagli proprio grazie alla sua instancabile opera, un complesso che ha ospitato personaggi illustri da tutto il mondo.

Con Padre Filippo se ne va un grande pezzo di storia importante di Montecalvo Irpino. Cordoglio da parte dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirko Iorillo e dell'intera comunità montecalvese.