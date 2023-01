Riaperta l'Ofantina, "Lavori record, percorribile in entrambi i sensi di marcia" Il sindaco di Cassano: grazie all'Anas per aver lavorato senza sosta. Stop isolamento Alta Irpinia

Ha riaperto questo pomeriggio l'Ofantina, intorno alle 15. Lavori in tempi record per la strada statale 7 «Appia» Ofantina interrotta a causa di una frana a Cassano Irpino, una settimana fa. "Voglio ringraziare i tecnici dell'Anas per aver lavorato senza sosta, consentendo la riapertura del tratto interessato - commenta il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, che ha seguito costantemente l'andamento degli interventi in questi giorni -. I tecnici del Mit hanno lavorato in costante contatto con Anas, per permettere la viabilità dell'area". Il primo cittadino di Cassano precisa: dopo questi giorni di passione per residenti dei comuni del comprensorio, viaggiatori e turisti - spiega -, è necessario riflettere sull'importanza e indispensabilità di collegamenti efficaci, sicuri e costanti tra questa parte della provincia e capoluogo".

"Oggi sarà istituito, in via provvisoria, un restringimento della carreggiata, con il doppio senso di circolazione.Contestualmente, Anas ha avviato anche la prima fase dell'intervento definitivo di messa in sicurezza dell'area, che proseguirà senza particolari disagi alla circolazione. Proseguono inoltre, alacremente, anche le attività per lo sgombero della neve e la pulizia del piano viabile. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha seguito con attenzione la vicenda, ha espresso soddisfazione". Lo precisa una nota del Mit.