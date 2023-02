La tragedia delle foibe e l'esodo dei Giuliani, Istriani e Dalmati Convegno in programma a Sirignano sabato 11 febbraio

La tragedia delle foibe e l'esodo dei Giuliani, Istriani e Dalmati. E' il titolo del convegno in programma sabato prossimo 11 febbraio a Sirignano in provincia di Avellino, a Palazzo Caravita in piazza Principessa Rosa. Ad oranizzarlo il comitato 10 febbraio con il patrocinio del comune.

Il programma

Saluti iniziali affidati al consigliere comunale Pellegrino Peluso, interviene Margi Villa Del Priore comitato 10 febbraio. Modera la giornaliusta Anna Tortora.

Nato nel 2007, il comitato 10 febbraio intende mantenere sempre viva la storia del confine e delle terre orientali d’Italia al fine di promuovere, la celebrazione del giorno del ricordo in memoria delle note e tragiche vicende.