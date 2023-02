Karate, bronzo agli Europei under 21 per Mario Iannuzzi: orgoglio irpino Vittoria per il 17enne di Cesinali alunno dell'agrario

Medaglia di bronzo ai Campionati europei 2023 Under 21 di Karate, per l'atleta irpino, Mario Iannuzzi. Un grande traguardo raggiunto dal giovane di Cesinali, in forze alla Fotino Academy Shizoku Karate di Avellino, diretta dal maestro cintura nera 7° dan, Emilio Fotino, che torna vittorioso da Larnaka a Cipro, dove si sono svolte le competizioni eliminatorie e le finali continentali.

Una sfida importante ed impegnativa, con 48 Paesi partecipanti e 1.136 atleti in gara sul tatami.

Significativo ed intenso il ruolino di marcia che nei giorni scorsi ha portato Iannuzzi a conquistare l'ambìto podio, dopo sei incontri consecutivi, nelle diverse fasi, nelle quali ha affrontato nell'ordine gli atleti di Danimarca, Lettonia, Macedonia, Paesi

Bassi ed Ucraina. Il 3° posto agli Europei giovanili è il risultato non solo della passione sportiva di Mario, 17 anni, studente del quarto anno dell'istituto agrario, ma anche di 11 anni di sacrifici, con duri e faticosi allenamenti in palestra, che già lo avevano portato ad

aggiudicarsi il titolo di campione italiano juniores.

Grande l'entusiasmo registrato nel team azzuro della Fijkam, per l'affermazione di Iannuzzi che ha contribuito, insieme agli altri giovani atleti delle diverse discipline e classi d'età impegnate a Cipro, a potare a casa un ricco medagliere.

Entusiasmo tra gli sportivi della provincia di Avellino ed in particolare nella comunità di Cesinali, dove l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Dario Fiore, ha tributato un plauso ufficiale al giovane campione.