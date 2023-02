Un anno di guerra e accoglienza: fiaccolata per la pace a Mirabella Eclano Testimonianze di profughe di guerra, intervenni e riflessioni

Il rotary community corps Avellino Est, nell’ambito del progetto Azioni-Amo-ci per l’Ucraina, in questo lungo anno si è fatto carico di accogliere presso il convento di Maria Santissima di Carpignano numerose famiglie profughe di guerra, grazie anche a tanti volontari e benefattori.

Venerdì 24 febbraio ore 17:15

Fiaccolata per la pace in collaborazione con Ic Raimondo Guarini di Mirabella Eclano e i comuni di Mirabella Eclano e Bonito, le associazioni e le parrocchie del territorio e la comunità.

Programma

Ore 17:15: Raduno in Piazza XXIV Maggio. Ore 17:30: Inizio fiaccolata con la presenza delle autorità civili, religiose e militari e con la partecipazione di tutta la comunità.

Percorrenza

Via Eclano, via Municipio, via Roma, via Maddalena e via S.Angelo. Ore 18:15: Arrivo nel piazzale antistante la scuola.

Iniziativa simbolica degli alunni dell'I. C. "R. Guarini" di Mirabella Eclano. Con testimonianze di profughe di guerra, intervenni e riflessioni.