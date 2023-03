Borsa mediterranea del turismo: Ariano protagonista a Napoli Promozione del territorio e delle sue eccellenze: l'Irpinia c'è

E' entrata nel vivo a Napoli la Bmt dove si è ampiamente discusso, e lo si farà anche nelle prossime ore dell'Irpinia ed in modo particolare delle aree interne.

"Ariano Irpino - scrive Maria Carmela Molinario - come sempre attivissima nella promozione del territorio e delle sue eccellenze è tra le città protagoniste, grazie alla partecipazione del sindaco Enrico Franza, della consigliera provinciale Laura Cervinaro, del vice sindaco Grazia Vallone. Proposte e occasioni di confronto rappresentano il focus attorno al quale ruota l’intera manifestazione di promozione culturale."

Riflettori puntati sul forum: turismo e destinazioni. L'evento organizzato dalla rete destinazione sud. L'obiettivo - afferma il presidente Michelangelo Lurgi - è di organizzare in forma integrata tutte le offerte disponibili sul territorio, al fine di creare il prodotto destinazione da promuovere e commercializzare. Il nostro modello si basa sulla condivisione e partecipazione di tutti gli attori locali, pubblici e privati. Ci auguriamo che il processo della messa in rete di territori, aziende e prodotti e poi delle destinazioni così create, iniziato al Sud Italia, si possa estendere e replicare in tutto il resto del Paese."

Tema di questa giornata, il turismo gastronomico: "Narrare il territorio attraverso i prodotti di eccellenza." Saluti da parte del presidente della provincia di Avellino Rizieri Rino Buonopane e del presidente della fondazione sistema Irpinia Sabino Basso. Si parlerà del nero di Bagnoli, dell'Irpinia rurale, del torrone di Grottaminarda, della castagna, dei comuni tartufigeni, storia e sapori del baianese.