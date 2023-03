Masterplan della Valle dell’Ufita, Franza: "Ha vinto la coesione territoriale" Risultato storico per i comuni dell'area vasta e grandi benefici nei territori interessati

"Si tratta di un traguardo importante, direi storico per le nostre comunità, a partire da Ariano comune capofila dell'area vasta. Un'occasione straordinaria di sviluppo e di rinascita."

Non nasconde la soddisfazione il sindaco del tricolle Enrico Franza che sente di poter parlare a nome di tutti i suoi colleghi un questa giornata così importante in cui la regione Campania presieduta da Vincenzo De Luca ha approvato la delibera nella riunione di Giunta che di fatto sancisce l'avvio del Masterplan della Valle dell’Ufita.

Un lavoro partito mesi fa - come ha già affermato Francesco Todisco commissario straordinario del Consorzio di Bonifica del Volturno e che ha visto nel tavolo tecnico regionale della Napoli Bari, un pezzo importante di questo processo.

"Noi ce l'abbiamo messa tutta come comuni dell'area vasta, sento di ringraziare il presidente De Luca per l'attenzione mostrata verso questi territori. Evidentemente ha vinto la logica della coesione territoriale, compattezza e unità. I contenuti del masterplan, vanno dalle infrastrutture materiali e immateriali, interventi di riammagliamento viario, legati alla piattaforma logistica, servizi sociali e Pnrr. Un lavoro che ora ci vedrà impegnati in maniera sinergica con la regione Campania e i colleghi sindaci. Un ringraziamento mi sento di estendere all'assessore regionale all'urbanistica Bruno Discepolo che ha creduto fino in fondo in questo progetto. E' per noi la gratificazione di un impegno durato due anni. E non ci fermeremo.

I comuni interessati sono quelli appartenenti alla Valle Ufita, Calore, Miscano e Cervaro: Ariano Irpino, Bonito, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Luogosano, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Paternopoli, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant’Angelo all’Esca, Savignano Irpino, Scampitella, Sturno, Taurasi, Trevico, Vallesaccarda, Villanova del Battista, Zungoli.