Giornata mondiale dell'acqua, lo spettacolo sul Laceno è mozzafiato Lento scioglimento delle nevi e piogge rendono maestoso e prospero il lago di Bagnoli irpino

Oggi 22 marzo si celebra la giornata mondiale dell'acqua. Un evento che oggi invita a riflettere sulle gravi carenze ed emergenze idriche nazionali, e sulla sfida degli amministratori locali e nazionali, per arginare fenomeni dannosi per la risorsa, come le reti colabrodo, la dispersione crescente e costante e i danni dovuti a inquinamento . In Irpina, "terra santa" dell'oro blu, intanto restano le immagini da cartolina di falde, sorgenti e invasi . La foto postata sulla pagina facebook Laceno.net emoziona. Un buongiorno speciale quello rilanciato dalle rive del Lago Laceno, che grazie alle piogge e al lento scioglimento delle nevi in quota, continua a mantenere un aspetto maestoso e prospero, che emoziona gli irpini e non solo.