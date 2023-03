Sant'Ottone ad Ariano: per la prima volta il comune dona la lampada votiva Domani la città si ferma. Chiuse scuole e uffici

Non era mai accaduto fino ad oggi. Non si ricorda un gesto del genere, come atto di riconoscenza al patrono della città Ottone Frangipane.

Per la prima volta nella chiesa di San Pietro De Reclutis, dove esiste il romitorio che ha ospitato il santo durante il suo transito ad Ariano, è stata accesa una lampada votiva, donata dall'amministrazione comunale presente alla celebrazione con il sindaco Enrico Franza, il vice Grazia Vallone, gli assessori Maria Elena De Gruttola, Toni La Braca e la consigliera provinciale Laura Cervinaro. Celebrazione officiata dal vescovo Sergio Melillo, insieme ai due parroci della comunità di Cardito, don Alberto Lucarelli e don Vincenzo Losanno. La processione si è mossa dall'ospedale Frangipane dove c'è stato un momento di preghiera per gli ammalati e operatori sanitari. Nel corso della mattinata i volontari di diverse associazioni, hanno distribuito il pane benedetto di Sant'Ottone in diversi punti della città, dal centro alle periferie. Domani la giornata clou. Scuola e uffici chiusi. La città di ferma per onorare il suo patrono.

In mattinata alle ore 10.00 santa messa nella chiesa di rione San Pietro. Alle 18.30 nella Basilica Cattedrale la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Sergio Melillo e dalle autorità militari e civili, con la consegna delle offerte raccolte.

Nel video allegato l'interessante catechesi sulla dimensione caritativa di Sant'Ottone, da parte di don Marco Ulto.