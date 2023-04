Collegamento Fondo Vallo - Lauro, la soddisfazione dei circoli Pd "Tutto questo grazie al lavoro messo in campo negli ultimi anni dalla Regione Campania"

Il Vallo di Lauro recupera un gap lungo venticinque anni e inizia a guardare con fiducia la luce in fondo al tunnel dell'isolamento dalle rete delle grandi infrastrutture di collegamento regionale e nazionale. Cosi' i circoli del Pd del Vallo di Lauro commentano la notizia del via libera all' appalto per il completamento della Fondo Vallo Lauro-A30 e anche il via libera alla progettazione del Lotto di completamento che consentira' di raggiungere anche Quindici e Moschiano al collegamento con l'infrastruttura autostradale.

"Tutto questo grazie al lavoro messo in campo negli ultimi anni dalla Regione Campania-sottolineano i responsabili dei circoli del Pd del Vallo- Quel "mai più ultimi" che anche nel Vallo di Lauro il Governatore della Campania Vincenzo De Luca aveva solennemente garantito alle nostre comunità si è trasformato in un impegno mantenuto. Prima la Taurano-Monteforte e la mobilità verso la città capoluogo rivoluzionata, ora questo collegamento ad un asse di sviluppo importante per mettere in rete le nostre realtà produttive ma anche le bellezze paesaggistiche. Una ricchezza sia per le grandi risorse investite per completare un opera avviata nei primi anni del nuovo secolo con l'impatto che essa avrà sull'indotto che quanto si potrà realizzare con l'opera compiuta".

Apprezzato in particolare il lavoro dell'Unità Grandi Opere della Regione Campania e del presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone: "Aver lavorato per fare in modo che si arrivasse alla scadenza del 31 marzo con le carte in regola per l'appalto e' un traguardo che qualche mese fa non appariva certamente scontato. Per questo il nostro non è un apprezzamento di circostanza o di parte. In questo risultato sul territorio del Vallo c'e' l'impegno di una classe dirigente che dal 2015 ad oggi ha saputo dare risposte concrete e storiche all'attesa di avere una parte nello sviluppo regionale dal Vallo di Lauro.

La soddisfazione più grande è che in questo percorso anche come partito abbiamo dato un contributo sia per gli amministratori che hanno seguito con attenzione tutto l'iter che per la battaglia che è stata portata avanti per garantire una infrastruttura strategica per il Vallo di Lauro".