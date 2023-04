Il questore Terrazzi a Lauro, i saluti al municipio e poi al commissariato Ad accompagnarlo nella visita al Municipio il dirigente del Commissariato di Lauro, Elio Iannuzzi

Il questore di Avellino Maurizio Terrazzi nel Vallo di Lauro ha visitato sia il Municipio di Lauro, da mesi nello storico Palazzo Pignatelli, dove ha incontrato il primo cittadino di Lauro Rossano Sergio Boglione, che il commissariato di Polizia, dove ha salutato il personale guidato dal vicequestore Elio Iannuzzi. Ad accompagnarlo nella visita al Municipio proprio il dirigente del Commissariato di Lauro, Iannuzzi.

Terrazzi e' stato ricevuto dal primo cittadino Boglione e ha visitato la struttura che da alcuni mesi ospita il Comune di Lauro. Lo stesso primo cittadino ha accompagnato il questore in una visita nel Complesso storico. Quella che si è conclusa con il ringraziamento del vertice di Via Palatucci all'amministrazione comunale per l'ospitalità e soprattutto l'augurio che possa proseguire nell'attività intrapresa con lo stesso spirito e risultati. Ringraziamento per il lavoro svolto e per l'impegno quotidiano anche al personale del Commissariato di Lauro, gli agenti di Viale dei Platani ogni giorno in campo per contrastare le attività illecite e prevenire fenomeni criminali.