Pnrr ed emergenza mafie, a Lauro convegno con i magistrati Gratteri e Spiezia Venerdì alle 17:30 nella Sala D'Armi del Castello Lancellotti di Lauro

"Fondi Pnrr, sviluppo territoriale, emergenza mafie". Sara' questo il tema dell'evento organizzato da una serie di sigle e associazioni (Proloco Nuova Lauro, Pro Lauro, Associazione Medici Cattolici Italiani, Unione Giuristi Cattolici Italiani, Forum Sociosanitario, Fondazione Nazionale Studi Tonioliani) sul quale venerdì alle 17:30 nella Sala D'Armi del Castello Lancellotti di Lauro si confronteranno amministratori, professionisti e due magistrati in prima linea nella lotta alle mafie: il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, da tempo impegnato nel contrasto alle n'drine ed in particolare al core business della mafia più potente d'Europa, il narcotraffico e il magistrato Filippo Spiezia, vicepresidente di Eurojust, l'organismo di cooperazione tra gli uffici giudiziari europei.

Un confronto che sarà moderato dal direttore del Quotidiano Roberto Napoletano e dopo i saluti di Francesco Mazzocca, rappresentante della Proloco, vedrà intervenire gli avvocati Gianfranco Iacobelli e Felice Laudadio, il presidente della Provincia Rizieri Buonopane e l'ex sindaco di Ariano Irpino nonché consigliere dell' ex Ministro per il sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, Domenico Gambacorta. Nel corso dell'evento sarà anche presentato il libro "Attacco all'Europa", l'ultima opera del magistrato Filippo Spiezia, definito un vero e proprio "un atlante del crimine per comprendere le minacce, le risposte, le prospettive".