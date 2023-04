Auto fuori strada, volontario Cri soccorre donna incinta: E' una gioia aiutare Il racconto di un volontario, la mission dei volontari

Volontario della Croce Rossa di Avellino non si sottrae alla sua mission e presta soccorso ad una donna incinta, finita, a bordo di un'auto, fuori strada. Antonio Della Croce racconta quanto accaduto ieri sera nel Lazio. Si trovava in auto a Gallicano per motivi personali con suo fratello, quando improvvisamente , lungo la strada, si è trovato di fronte un'auto, una Lancia Y, finita fuori strada. "Non ci ho pensato due volte, mi sono subito fermato per capire cosa fosse accaduto – racconta Della Croce -. Essere un volontario della Croce Rossa è un istinto naturale, che ti porta ad essere sempre in prima linea quando si tratta prestare aiuto, soccorso, sostegno. Così ho accostato subito e mi sono avvicinato a piedi al veicolo. Al suo interno , lato passeggero, c'era una donna in dolce attesa sono intervenuti i carabinieri. Era molto spaventata, le ho dato sostegno accertandomi che fosse cosciente e vigile, calmandla in attesa dei soccorsi. Non ricordo il suo nome, ma ho voluto raccontare questa storie per ricordare come e quanto noi volontari siamo impegnati nel prestare aiuto". Fortunatamente, come racconta il volontario irpino 50enne di Avella, non ci sarebbero state conseguenze gravi per le persone rimaste coinvolte nel sinistro.