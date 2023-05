L'Arcivescovo di Napoli Battaglia a Carpignano: "Abbiamo bisogno di libertà" Dai quartieri difficili di Napoli, in Irpinia a Grottaminarda

In processione per poi inginocchiarsi con lo sguardo rivolto al quadro raffigurante la Madonna nera di Carpignano. Il mese mariano si arricchisce di una presenza significativa in Irpinia. Dai quartieri difficili di Napoli è giunto a Grottaminarda l’arcivescovo Domenico Battaglia, per lanciare questo messaggio:

"Credo che la vostra presenza in questi territori, sia davvero molto importante. Sono testimone di quello che voi fate nei quartieri spagnoli a Napoli. Ancora oggi Padre Giovanni è amato dalla gente in quei luoghi.

Nell'attualità di questo tempo - ha detto Battaglia - abbiamo bisogno di libertà e vogliamo sempre più sperimentare la sua bellezza. Libertà che siamo chiamati a vivere nelle relazioni e nell'amore. Non sempre però siamo capaci e molte volte nella vita sperimentiamo quel senso di inadeguatezza unito alle nostre paure."

E intanto cresce l'attesa a Carpignano per l'ordinazione sacerdotale del religioso mercedario fra Arun. Celebrazione in programma sabato 20 maggio, vigilia dell'Ascensione alla presenza del vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia Sergio Melillo.