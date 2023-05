Le bandiere del Napoli brillano in Irpinia: un calcio alla violenza di Avellino Via Valle addobbata a festa a Grottaminarda e ad Ariano Irpino si prepara una festa di piazza

I colori del Napoli campione d'Italia tra i vicoli e le strade dell'Irpinia, soprattutto nelle aree interne dove c'è stata grande sportività anche da parte di altre tifoserie calcistiche. Nulla a che vedere con quanto accaduto in maniera disgustosa ad Avellino città dove pseudo tifosi hanno aggredito con violenza chi stava festeggiando per il Napoli.

A Grottaminarda sventolano ancora oggi le bandiere in via Valle dove grazie all'ingegno del maestro napoletano puro sangue Ciro Ciotola è stato addobbato un intero vicolo a pochi passi dal municipio e dai giardini dedicati al principe De Curtis. Coreografie anche in centro lungo il corso.

Ma non è finita qui

E nella vicina città di Ariano, dove si è registrata una delle sfilate più imponenti d'Irpinia, grazie ad una impeccabile organizzazione fervono i preparativi da parte del team capitanato da Luca Grasso per una mega festa di piazza con ogni probabilità la prima domenica dopo la chiusura del campionato.