Lauro: premio internazionale anfiteatro d’argento cultura & imprenditoria 2023 Evento in programma sabato 13 Maggio 2023 alle ore 18,00 all'auditorium San Filippo Neri

Domani, sabato 13 maggio 2023 alle ore 18,00 all’auditorium San Filippo Neri di Lauro, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione, i giornalisti Barbara Ciarcia e Nello Fontanella presenteranno l’edizione 2023 del premio internazionale Anfiteatro d’argento cultura & Imprenditoria.

La manifestazione promossa e organizzata dalle associazioni avellane pro loco Abella, La piccola cometa, Le ali della vita, Mela e dall’associazione delle piccole e medie imprese Pmi international diretta da Salvatore Guerriero.

Il premio patrocinato da: Comune di Lauro, Regione Campania, Provincia di Avellino, Comune di Marzano di Nola, Museo Nobile, Pro Loco Baiano, Pro Loco Lauro, Ente Parco Partenio.

Il premio Anfiteatro d’Argento nato per la cultura dal 2018 ha allargato la partecipazione alle imprese e venne istituito con il concorso di Pmi international nel 2018.

L’idea nasce per premiare aziende e imprenditori, ma anche scuole di eccellenza della Regione Campania, che abbiano requisiti imprescindibili: storia dell’azienda. Elevato livello qualitativo ed innovativo dei prodotti d’impresa. Modello organizzativo ed economico esemplare per lo sviluppo nazionale e internazionale dell’imprenditoria. Modello settoriale di riferimento. Particolare attenzione alla ricerca, all’ambiente, alla promozione del territorio e alle iniziative di solidarietà. In sintesi, la finalità dell’evento è quella di valorizzare le imprese, favorire l’incontro tra scuola e mondo del lavoro, educare al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio con le sue eccellenze, sostenere la ricerca e l’innovazione.

Una speciale menzione d'onore alla memoria per l’imprenditore Saverio De Maio di Forino. Il trofeo è una scultura in cartapesta coniata dall’artista Cettina Prezioso che curerà anche la scenografia dell’evento, mentre la musica è affidata agli allievi del liceo musicale di Lauro oltre ad alcuni particolari ospiti.