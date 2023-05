Polo logistico Valle Ufita: fase di progettazione realizzata da Italfer Spera: "Risultato di grande rilievo che mette una buona ipoteca sulla realizzazione dell’opera"

«Rfi partirà immediatamente con la progettazione del Polo Logistico di Valle Ufita. Verrà realizzato il progetto di fattibilità tecnico finanziaria che consentirà di andare immediatamente a gara dopo che si sarà concluso l’iter autorizzativo necessario alla realizzazione dell’infrastruttura. E’ un risultato di grande rilievo e che mette una buona ipoteca sulla realizzazione dell’opera.

La fase di progettazione verrà realizzata da Italfer, società di progettazione di Rfi e durerà sei mesi. Trascorsi i quali si inizierà con l’iter autorizzativo. La Regione Campania ha confermato la volontà di realizzare l’infrastruttura che risulta tra le dieci opere strategiche per la Campania nell’ambito dell’Accordo di Programma tra Regione ed Rfi.

Ne parla con soddisfazione la notizia il sindaco di Grottamiarda, Marcantonio Spera, che resta cauto però sul problema di natura politica legato al Governo centrale:

«Sì, finalmente tra tanti aspiranti risolutori del problema abbiamo una certezza: il progetto della Piattaforma logistica verrà realizzato anche se con qualche ritardo da Rfi e poi finanziato! - afferma il Sindaco Spera - I Sindaci dell'Unione dei Comuni Terre dell'Ufita ed il sindaco Enrico Franza hanno avuto garanzie dal presidente Cascone e dai vertici di Rfi.

Per il finanziamento si spera che il governo centrale non venga meno al suo compito e non stralci l'opera dal Pnrr. Ripetiamo da tempo che il popolo non capirebbe, che non sarebbe giusto, e che non ci saranno più alibi. Quindi "paternità congiunta" e ringrazieremo tutti. Intanto ringraziamo l'onorevole Petracca che ha garantito interessamento ed il "Tavolo della chiarezza", Rfi per l'impegno assunto, e l'Onorevole Luca Cascone che ha ripetuto più volte, anche al segretario Cgil Franco Fiordellisi che l'opera strategica si farà ad ogni costo e che è blindata nei Piani Regionali. L'uomo della "Provvidenza" ha colpito ancora. Nei prossimi giorni conferenza stampa o comunicato congiunto dei sindaci.

La Piattaforma Logistica Hirpinia e non altre. Ringraziamo anche i sindacati e altri sodali interlocutori attivi - conclude il primo cittadino di Grottaminarda - che hanno accompagnato e tuttora vigilano sui processi».