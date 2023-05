Non si ferma l'euforia per lo scudetto del Napoli: ecco Grottaminarda Musica e cori festosi nei giardini De Curtis

Non si ferma l'euforia per lo scudetto del Napoli, l'Irpinia continua a festeggiare. Una serata di quelle davvero emozionanti e coinvolgenti in Valle Ufita a Grottaminarda. Musica e cori nei giardini De Curtis dove intere famiglie, comitive di giovani e tifosi provenienti anche dai comuni limitrofi hanno dato vota ad una festa davvero entusiasmante.

A scandire bene Forza Napoli dal palco dei Giardini De Curtis a Grottaminarda ci ha pensato il cantautore Mario B e prima di lui Gigio Rosa e Gigi Soriani direttamente da Radio Marte.

Una serata all'insegna della grande sportività nel quartier generale del super tifoso azzurro Ciro Ciotola. Presenti tifosi non solo del Napoli, ma anche di altre compagini calcistiche. Un solo grido da parte dei biancoazzurri: "Siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi."

Domani nell'edizione del telegionale delle 14.00 di Otto Channel sul canale 16 del digitale terrestre un ampio servizio sui festeggiamenti.