"L'asfalto sulla frana in corso", la denuncia del gruppo Progetto Aiello La dura denuncia del gruppo consiliare sulla frana che ha interessato Costa Anitra

"La cosa più semplice è spendere soldi dei cittadini, ma è da irresponsabili spenderli male. Cosa altro ci si poteva attendere dopo aver messo uno strato di asfalto su una frana in corso? - La denuncia del gruppo consiliare Progetto Aiello sullo smottamento avvenuto in località Costa Anitra ad Aiello del Sabato-. Ad ottobre dello scorso anno avevamo chiesto di fare una verifica di tenuta delle strade - sottolinea il gruppo consiliare - soprattutto di quelle fuori dal centro abitato.

Verifica necessaria per evitare i rischi, prevenire situazioni di pericolo e ridurre i costi di successivi interventi.

Abbiamo dovuto sollecitare più volte una risposta. Poi è arrivata la risposta: tutto ok, tutto sotto controllo: "Le strade comunali fuori dal centro abitato sono oggetto di costante monitoraggio" e si provvede a regolare manutenzione! Questo il contenuto di una comunicazione inviata al gruppo consiliare Progetto Aiello

A Costa Anitra sono stati fatti diversi interventi di sistemazione negli ultimi mesi, fino a circa un mese fa quando è stato messo uno strato di asfalto per coprire l'inizio di frana che si stava verificando.

Ora la strada è letteralmente crollata ed necessario intervento di contenimento strutturale della stessa.

Intervenire in caso di urgenza aggrava la situazione e aumenta i costi. Oltre a tutti i soldi già spesi per interventi inutili.

A questa amministrazione e a questo sindaco evidentemente poco importa se le cose sono fatte bene o male. Basta avere a disposizione una foto da posta, un annuncio, le nomine dei parenti , un buffet da offrire, il tutto con aggravio di spesa sul bilancio comunale.

Ed il gioco è fatto. Sulla pelle dei cittadini. E cosa importa se un Tribunale giudica illegali gli atti emanati, cosa importa se la Prefettura ammonisce i comportamenti tenuti. Cosa importa se vengono violati i regolamenti comunali a garanzia di tutti. Cosa importa se si tenta di comprimere i diritti della minoranza.

Ci sarà sempre un nuovo progetto da annunciare, poi da approvare, da appaltare, da completare, poi da riapprovare e magari da rifare perché eseguito con approssimazione.

Come per Costa Anitra: posa di un manto di asfalto su un fondo stradale con frana in atto.

Chi ne risponderà? Per ora i cittadini, con soldi propri".