Rotondi: "Qui non ci sono uomini della provvidenza, ma persone semplici e leali" La risposta del deputato irpino al sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera

"Spiace che il sindaco di Grottaminarda sia stato presente alla riunione di ieri, generosamente promossa da Franco Di Cecilia, e non abbia preso la parola, riservandosi di emettere poi un comunicato stampa palesemente sconnesso dalla discussione che è avvenuta, e alla quale hanno concorso tutti con singolare consapevolezza della situazione."

Non si è fatta attendere la risposta del deputato irpino Gianfranco Rotondi al lungo comunicato stampa del sindaco di Grottaminarda Marcantonio Spera che lo aveva tirato in ballo sulla questione relativa al polo logistico in Valle Ufita.

"Il signor sindaco evidentemente non ha seguito ieri non solo mio intervento, ma l’intero ragionamento collettivo avvenuto : il ritardo di ferrovie nell’allestimento del progetto mette seriamente a repentaglio la permanenza di esso nel Pnrr, e dunque bisogna chiedere al governo di far proprio interamente il progetto, compresa la proiezione di costi ipotizzata da Ferrovie.

Dobbiamo essere grati al ministro Piantedosi di aver orientato in tal senso l’esecutivo, secondo l’auspicio unitario di tutta la comunità irpina.

Il sindaco di Grottaminarda preferisce un linguaggio di altri tempi, come se alla causa servisse lanciare invettive contro Salvini o manifestare delusione perché il sottoscritto non è l’uomo della provvidenza.

Qui non ci sono uomini della provvidenza, ma persone semplici e leali che provano a collaborare per uno scopo storico per l’Irpinia. Preferisco pertanto esprimere apprezzamento per questo lavoro unitario, piuttosto che attardarmi oltre su una voce stonata che può sempre starci."