Doralda Petrillo: "Pronti a fare rete per rilanciare il turismo sul territorio" La sfida parte da Grottaminarda nelle aree interne

Domani, mercoledì 24 maggio, alle ore 16:00 presso il Castello d'Aquino di Grottaminarda si terrà un nuovo incontro territoriale dal titolo "Destinazione Irpinia: più esperienze, una destinazione", promosso dalla Fondazione Sistema Irpinia e dalla Provincia di Avellino.

Per questo quarto incontro l'ordine del giorno prevede la discussione sullo stato di avanzamento delle attività di “Ritorno in Italia 2023-2028”, e poi: ”Costruiamo Insieme la Dmo Destinazione Irpinia” e “Costruiamo Insieme la Rete Destinazione Irpinia”.

Dopo i saluti di Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda e di Doralda Petrillo, Assessore al Commercio ed alla Promozione delle tradizioni del Comune di Grottaminarda, gli interventi di Rizieri Buonopane, Presidente Provincia di Avellino, Sabino Basso, Presidente della Fondazione Sistema Irpinia, Rosanna Repole, Coordinamento Provincia di Avellino “Ritorno in Italia 2023-2028” e la relazione di Michelangelo Lurgi, Presidente Rete Destinazione Sud e Coordinatore Nazionale “Ritorno in Italia 2023-2028”.

A seguire confronto e dibattito con gli operatori presenti. «Siamo molto felici di ospitare uno degli incontri di Destinazione Irpinia qui a Grottaminarda – afferma l'Assessora Doralda Petrillo – Vogliamo fare in modo che Grottaminarda sia una “destinazione” e non solo un punto di passaggio o di appoggio per usufruire di servizi. Le strutture recettive di Grottaminarda sono piuttosto frequentate ma non c'è una proposta organica per far sì che questi visitatori diventino “turisti”; trovino interessante la permanenza e magari la prolunghino esplorando anche il circondario.

Da qui la necessità di fare rete tra amministratori ed addetti ai lavori per costruire insieme pacchetti turistici che possano essere d'intrattenimento e d'attrattiva. Abbiamo un importante biglietto da visita che è rappresentato dall'enogastronomia, nel caso di Grottaminarda dal Torrone artigianale. Dobbiamo essere bravi a valorizzare queste potenzialità».