Distretto diffuso del commercio terre dell'ufita: c'è l'avviso pubblico Manifestazione di interesse al via. Ecco come fare

Diramato un avviso pubblico di manifestazione di interesse per prendere parte al "Distretto Diffuso del Commercio denominato “Terre dell’Ufita”.

In seguito all'avviso della regione Campania per l'iscrizione dei distretti del commercio nell'elenco regionale, l'amministrazione comunale di Grottaminarda intende candidare la proposta di distretto diffuso del commercio denominato “Terre dell’Ufita” in qualità di comune capofila, insieme ai comuni di Bonito, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Melito Irpino, Sturno.

Da qui la necessità di verificare e raccogliere l'interesse da parte degli attori locali che possono essere associazioni imprenditoriali (in particolare del commercio), organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori, camere di commercio, organizzazioni di categoria e ordini professionali, società regolarmente iscritte alla Ccciaa (in particolare artigianato, commercio, industria), Associazioni di Volontariato, associazioni culturali, ricreative, del tempo libero, enti del terzo settore e così via.

L'obiettivo primario, infatti, è quello di definire un programma di interventi finalizzato ad aumentare l'attrattività commerciale, turistica, culturale e il rilancio dei consumi e più in generale dell'economia nei territori di riferimento.

Incrementare la collaborazione tra le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria, gli operatori commerciali e dei servizi e di quanti manifesteranno interesse, favorendone il coinvolgimento nello sviluppo e promozione del territorio, coordinando attività promozionali, eventi, sostegno all'innovazione e alla imprenditorialità nei settori del commercio e del turismo sui territori comunali.

Gli interessati dovranno compilare il modulo allegato all'avviso entro le ore 14:00 del giorno 30 maggio 2023.

La versione integrale dell'avviso è consultabile sul sito ufficiale dell'ente www.comune.grottaminarda.av.it