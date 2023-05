Ariano: lunedì a Valleluogo la giornata del malato e da domani è festa Padre Domara Apollinaire: "Venite in questa valle meraviglisosa, la Madonna vi aspetta"

Solennità di Pentecoste a Valleluogo. Il santuario tanto caro al beato Luigi Novarese, apostolo dei malati e fondatore dei silenziosi operai della croce è pronto ad accogliere gli arianesi e non solo.

Domani, sabato 27 maggio ritorna la marcia dei giovani. Il raduno è previsto alle 15.30 alla cappellina del Castaglione, bivio club la Tartaruga, alle 16.00 la partenza della marcia di pentecoste con Maria, seguirà alle 18.30 la veglia, adorazione, preghiera e confessioni. In serata alle 20.30 rinfresco e momento di festa.

Domenica 28 maggio la giornata le celebrazioni alle 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 17.00 e 18.30. La santa messa delle 17 sarà presieduta dal vescovo Sergio Melillo.

Un momento particolarmente importante e significativo

Lunedì 29 maggio è in programma la giornata del malato. Ore 9.00 accoglienza, 9.30 riflessione, incontro con gli ammalati, 10.30 confessioni, 11.30 santa messa, a seguire adorazione e benedizione eucaristica, ore 13.00 pranzo. 17.30 santo rosario, 18.00 santa messa.

Martedì 30 maggio a conclusione dei festeggiamenti: santa messa di ringraziamento, ore 17.30 santo rosario, 18.00 celebrazione finale.

"Siamo alla vigilia di questa solennità così importante - afferma padre Domara Apollinaire - Valleluogo è pronto ad accogliere le tante famiglie in quest'oasi di pace meravigliosa in cui è apparsa la Madonna. Abbiamo avuto una serie di incontri. Striamo ricostruendo la storia di questo luogo meraviglioso. Rivolgo un invito a a tutti a partecipare in queste tre giornate. La Madonna vi aspetta e vi donerà gioia e serenità nei vostri cuori."