Maltempo: ancora fango e disagi nelle campagne tra Grottaminarda e Melito Dopo l'inferno di sabato scorso stamane ancora un mezzo impantanato

Ancora fango e disagi nelle campagne a confine tra Grottaminarda e Melito Irpino. E con le piogge che continueranno purtroppo ad arrivare ancora il rischio di una paralisi è concreto.

Resta via Barricella, il punto più critico dove anche stamane un mezzo di trasporto è rimasto in bilico, impantanato nella melma.

La strada se tale si può definire, non consente il passaggio di due auto a causa del notevole restringimento.

Sabato scorso è stato un inferno da queste parti. Ne sa qualcosa una giovane residente rimasta intrappolata nella colata di fango. E come se non bastasse un fulmine ha arrecato anche danni agli impianti elettrici ed elettrodomestici in casa, tanti da rimanere isolati.

Il problema è cronico qui ed è legato alla mancata regimentazione delle acque a monte. Viene rivolto un appello urgente alle due amministrazioni di Grottaminarda e Melito Irpino affinchè possano essere predisposti interventi risolutivi e non più opere tampone.