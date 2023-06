Gesualdo, il castello azzurro scatena le polemiche: "Assurdo putiferio" La proloco risponde alle polemiche sui social

"Non avremmo mai pensato che la foto con 4 drappi bianco e azzurri potesse scatenare un tale putiferio". Così i referenti della proloco Gesualdo commentano le polemiche sui social, scattate per l'addobbo azzurro del castello del principe dei musici.

"Abbiamo letto di un'identità irpina violata, di un vilipendio al monumento storico, per non parlare di insulti di ogni genere.

E' bene ricordare che viviamo in una democrazia e tutti siam liberi di esprimere il nostro entusiasmo come meglio crediamo.

Se poi la fede calcistica è diventata l'unico strumento per far emergere i valori identitari di un popolo evidentemente siamo messi un pò male - continuano i responsabili -.

Onorare la nostra terra significa portandogli rispetto.

In questi tempi difficili, dove lo spopolamento ci mette a dura prova, onorare le nostre comunità e la nostra storia significa partecipare alla vita sociale, promuovere aggregazione e cercare di dare sostegno alla libera iniziativa.

Essere tifosi di Napoli, Juventus, Inter, Milan, Avellino o Pergolettese poco importa, perchè sostenere e fortificare la nostra identità di irpini comporta altre azioni e soprattutto altri progetti.