Muore a 41 anni, Villamaina piange Carmine: "Vivrai sempre nostri cuori" Lutto in paese per la tragica morte del giovane padre

È un giorno di lutto nel comune di Villamaina, piccolo paese in provincia di Avellino, per la morte di Carmine Capobianco 41enne morto improvvisamente ieri, in seguito ad un malore, che non gli ha lasciato scampo. Era in moto Carmine quando si è sentito male. È finito fuori strada, impattando contro un albero. Oggi i funerali del giovane padre e marito. Le esequie si terranno alle 17 nella chiesa madre del paese. Il sindaco di Villamaina, Nicola Trunfio, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi. La comunità piange un giovane uomo, strappato alla vita troppo presto. “Il suo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori, con la sua morte si è spenta la parte migliore di me” spiega il fratello Pasquale, che racconta lo strazio infinito di tutta la famiglia. Anche il comune di Gesualdo partecipa del dolore della famiglia Capobianco e della comunità di Villamaina.

I fatti nel pomeriggio di ieri. Il 41enne percorreva la Provinciale ex SS 428 con la sua moto in direzione Gesualdo quando all’altezza del bivio per Villamaina è stato colto da un malore perdendo il controllo del mezzo che ha proseguito la sua corsa andandosi a schiantare contro un albero. Inutile ogni soccorso. Sul posto i carabinieri di Frigento e di Mirabella Eclano insieme ai sanitari del 118. Poi il medico legale che ha constatato il decesso e restituito la salma ai familiari per il rito funebre.

L’uomo lascia la compagna ed una figlia, oltre ai genitori, ai fratelli ed ai familiari tutti. La comunità di Villamaina profondamente colpite dal lutto e si sta stringendo intorno alla famiglia.