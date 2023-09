Volturara Irpina, torna la Festa del Fagiolo Quarantino tra gusto e tradizione Ecco gli eventi

Sei giorni di gusto, due lunghi ed intensi week end di storia, tradizione, sapore e tipicità a Voltura Irpina per la Festa del Fagiolo Quarantino della Valle del Dragone. Quella di quest'anno è la Undicesima Edizione, con il coordinamento artistico di Roberto D'Agnese e il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Volturara Irpina, della Pro Loco di Volturara Irpina, Associazione Fagiolo Quarantino e di Slow Food.

Si parte venerdì otto settembre alle 20 con l'attesa apertura degli stand enogastronomici, musica ed eventi con Baccanosound, “'A Paranza Ro Lione” e dj joe. Sabato 9 settembre ancora gusto ma dalle ore 10 via alle visite guidate su prenotazione alla Bocca del Dragone, la Piana Del Dragone, la Chiesa Madre, nel museo Etnografico tra vicoli e centro storico. Già dalla mattina eventi e musica con il Duo Scafuti Amato e la sera gran concerto con la Nuova Compagnia di Canto Popolare e “;a Paranza Ro Tramuntan” e per finire Dj Rob del Percio e Raf Colucci.- Domenica ancora visite guidate con tappa anche sulla vetta del Terminio e poi sono tanti gli eventi e concerti fino a sera. Quando ci saranno i Ronde Urbane, i Cantautorando e i Forlai Dj Set-. Ma la festa del Fagiolo Quarantino è lunga e si torna ad animare ogni angolo di Volturara per il week end dal 15 al 17 settembre con un altro ricco cartellone di eventi. Per info Emilia 3409700282. Per escursioni e arrampicata: Federico 3293710614. Per le visite al Museo: Mario 3291895094. Visite Piana del Dragone Giovanni 3400828760. Info Per gruppi Pullman 3409700282 oppure 3299696089. Area Camper: 0825984024 - 3409700282