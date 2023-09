Summonte, boom di presenze alla prima serata di "Sentieri Mediterranei" E stasera si replica con i O' Rom

Boom di visitatori a Summonte per la prima serata della 25esima edizione di “Sentieri Mediterranei - Per le vie dei borghi e dei castelli più

belli d’Italia”. Escursioni, visitate guidate, artisti di strada, musica e stand gastronomici nella splendida e magica cornice della Torre Angioina. Un’esplosione di colori, di divertimento e di entusiasmo con l’evento clou della serata: il concerto di Roy Paci & Aretuska all’insegna di ritmi coinvolgenti, partecipazione e sorprese con Roy Paci che ha festeggiato proprio a Summonte il suo compleanno, spegnendo le candeline sul palco in compagnia dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ivo Capone. “Sono contento di essere tornato in questa bellissima terra - ha affermato il cantante siciliano - Grazie a tutti per l’accoglienza, per la sorpresa e soprattutto per l’affetto che mi avete regalato”. Questa sera, secondo ed ultimo appuntamento, per “Sentieri Mediterranei”. Dalle 16:00 riprenderanno le visite guidate. Poi dalle 19:00 la riapertura degli stand gastronomici, dalle 20:00 musica e animazione territoriale in collaborazione con la Pro Loco Submmontis. Alle 22:00 l’attesissimo concerto degli O’ Rom.