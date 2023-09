Successo per Sentieri Mediterranei, Capone: visitatori anche da fuori regione Si è chiusa con successo la due giorni a Summonte

Sono stati in migliaia i visitatori che hanno affollato i vicoli e le strade di Summonte nel corso della 25esima edizione di “Sentieri Mediterranei - Per le vie dei borghi e dei castelli più belli d’Italia”. Summonte con la sua meravigliosa Torre Angioina ha ospitato una due giorni dedicata alle escursioni, in collaborazione con Irpinia Trekking, alle visite guidate, dalla chiesa di San Nicola di Bari al complesso castellare e ai prodotti del territorio. Tutto accompagnato dalla musica al borgo e dall’animazione territoriale con gli artisti di strada, grazie alla collaborazione della Pro Loco Submontis.

Luci, colori, divertimento, allegria e scoperta di luoghi straordinari, con la loro bellezza e la loro storia. Grande successo per il concerto di Roy Paci & Aretuska che hanno coinvolto il pubblico con un’esibizione indimenticabile. Molto apprezzata, ieri sera, la performance degli O’ Rom. Soddisfatto il primo cittadino di Summonte, Ivo Capone: “Una due giorni in cui la nostra comunità ha partecipato attivamente all’organizzazione, soprattutto grazie all’impegno della Pro Loco. Il concerto di Roy Paci è stato il nostro evento di punta e ci ha portato attenzione anche da fuori regione. Speriamo che questa iniziativa possa sempre più consolidarsi nel corso degli anni”.

“Sentieri Mediterranei - Per le vie dei borghi e dei castelli più belli d’Italia” è un progetto finanziato dai fondi Poc della Regione Campania (Linea strategica “Rigenerazione Urbana, politiche per il turismo e cultura”. Programma di eventi per la promozione turistica della Regione Campania. “Percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale” - Giugno 2023 - Maggio 2024 D.G.R. n. 176 del 04/04/2023) e si svilupperà in diversi eventi che oltre a Summonte coinvolgeranno altri cinque Comuni: Baselice, Bisaccia, Guardia Lombardi, Montemiletto e Monteverde. Prossimo appuntamento il 2 e 3 dicembre con Monteverde riconosciuto come “Borgo più accessibile d’Europa”.