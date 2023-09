Masterplan della Valle dell’Ufita: De Luca nomina Franza responsabile politico La grande sfida verso lo sviluppo delle aree interne

E' datato 18 settembre 2023, il decreto firmato dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, attraverso il quale Enrico Franza, sindaco di Ariano Irpino, assume ufficialmente il ruolo di coordinatore politico del masterplan delle Valle Ufita.

Una nomina importante e di grande rilievo per la città del tricolle, luogo in cui sta per sorgere la tanto attesa stazione Hirpinia, accolta con soddisfazione da primo cittadino arianese e da tutti coloro che credono fermamente nel rilancio delle aree interne, partendo proprio da Ariano Irpino che oggi diventa a tutti gli effetti comune guida.

Masterplan delle Valle Ufita. Ecco il decreto di De Luca

Con delibera di giunta regionale della Campania n. 148 del 21 marzo 2023 è stata individuata l’area target per la redazione di un masterplan afferente alla Valle dell’Ufita nei Comuni di Ariano Irpino, Bonito, Flumeri, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Montaguto, Savignano Irpino, Sturno, Villanova del Battista;

All’area target è integrata un’area buffer che include tutti i comuni dell’associazione tra i comuni dell’Ufita, del Calore, del Miscano e del Cervaro non inclusi nell’area target di cui al punto precedente, ossia Carife, Casalbore, Castel Baronia, Fontanarosa, Greci, Luogosano, Mirabella Eclano, Montecalvo Irpino, Paternopoli, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Sant’Angelo all’Esca, Scampitella, Taurasi, Trevico, Vallesaccarda, Zungoli;

La medesima deliberazione demanda al presidente della giunta regionale la costituzione, con proprio decreto, di un comitato di Indirizzo e un altro di coordinamento tecnico per la progettazione e l’implementazione del Masterplan della Valle dell’Ufita e per il monitoraggio e il coordinamento delle relative azioni.

In data 3 maggio 2023 è stato siglato protocollo d’Intesa tra la regione Campania ed i sindaci dell’area target e dell’area buffer interessate, che, all’art. 3, individua il comitato di Indirizzo e il comitato di coordinamento tecnico quali Organismi deputati al perseguimento delle finalità.Considerato che, al fine di avviare le attività relative alla progettazione e alla implementazione del Masterplan della Valle dell’Ufita, si rende necessario costituire il comitato di indirizzo e il vomitato di coordinamento tecnico, con la individuazione dei relativi responsabili:

Comitato di indirizzo del Masterplan della Valle dell’Ufita: Enrico Franza, sindaco del comune di Ariano Irpino.

Responsabile del comitato di coordinamento tecnico del Masterplan della Valle dell’Ufita, Marcantonio Spera sindaco del Comune di Grottaminarda.

Acquisti agli atti del competente ufficio regionale le dichiarazioni di insussistenza di cause ostative all’assunzione e all’espletamento dell’incarico nonché di conflitto di interesse, ai sensi della vigente normativa, ritenuto, di dover costituire, in attuazione della deliberazione di giunta regionale della Campania n. 148/23, il comitato di Indirizzo del Masterplan della Valle dell'Ufita, che risulta composto dai rappresentanti legali, o loro delegati, di ciascuna delle amministrazioni firmatarie dell’area target, e da un rappresentante unico dei comuni dell’area buffer dagli stessi indicato, individuando, quale sindaco del comune di Ariano Irpino: di dover costituire, ai sensi della deliberazione, il comitato di coordinamento tecnico, che risulta composto da personale tecnico indicato da ciascun componente del comitato di Indirizzo ai fini del supporto alle attività di programmazione e redazione del Masterplan, individuando, quale responsabile, iMarcantonio Spera, sindaco del Comune di Grottaminarda;