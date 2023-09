Progetto Biodistretto d'Irpinia, Andrea Melito: "Grazie Ariano" La soddisfazione del dinamico consigliere comunale Andrea Melito

"Siamo partiti qualche mese fa con il progetto Biodistretto d'Irpinia, abbiamo voluto dare immediatamente seguito a qualcosa che esisteva solo su carta, mostrare quello che è il nostro obiettivo, mettere insieme le imprese agricole e le realtà ristorative cercando di creare un indotto turistico, fare rete , promozione del nostro territorio.

É il nostro primo Ariano Bio Festival, evento che si é svolto tra mercati bio, degustazioni guidate e stand gastronomici, evento che ha visto tanta gente nella nostra villa comunale respirare un'aria tipicamente estiva, godere di alcune delle nostre tante eccellenze enogastronomiche, scoprire le molteplici imprese agricole che insistono nella nostra provincia, conoscere giovani imprenditori che hanno scommesso sul nostro territorio."

E' quanto afferma con soddisfazione il consigliere comunale arianese Andrea Melito.

"A nome dell'amministrazione comunale un ringraziamento va a tutti coloro che insieme a noi hanno reso possibile la riuscita dell'evento, alle imprese, alle associazioni intervenute, al direttivo dell'associazione Bio distretto d'Irpinia ma un grazie in più va ad Ezio Ventre La Pignata Antonio Grasso, Nico Mattia Maeba restaurant, Michele Masuccio, Fiorenzo Molinario, Gianfranco Cuoco per aver messo a disposizione il loro tempo e le loro professionalità per la riuscita di questo primo appuntamento.

Ci vediamo venerdì 22 presso il museo civico per la presentazione del libro "Vitienologia in Campania " e la degustazione guidata dell'aglianico lasco dell'Arianese alla presenza dell'assessore regionale delegato alla agricoltura Caputo con l'obiettivo di migliorarci in vista dei prossimi appuntamenti."