Ariano: arbusti sporgenti all'imbocco della galleria Maddalena Nuovo appello all'Anas dalla statale 90 delle puglie

Arbusti e sterpaglie sporgenti all'imbocco della galleria Maddalena ad Ariano Irpino. Non bastavano sul lato opposto i blocchi di cemento pericolosissimi che il comune dovrebbe ordinarne la rimozione al più presto.

L'Anas nonostante più volte sollecitata sembra non interessarsi della questione. Per gli automobilisti che viaggiano in direzione Napoli quel "ciuffo" costituisce un serio pericolo.

Nei mesi scorsi il comune ha provveduto a bonificare la scarpata sottostante l'eliporto in tutta l'area di sua competenza, mentre l'Anas già da allora non è intervenuta, promettendo solo verbalmente che avrebbe fatto la sua parte. Ma alla fine non è stato così e nel frattempo la situazione è peggiorata ora nuovamente in entrambi i lati.

Eppure sarebbe bastato bonificare totalmente la zona, durante il primo intervento del comune, senza imbattersi in competenze e confini.