Silvia Montuori, un'irpina nel cast di "Un posto al sole": È il nostro orgoglio La 20enne di Montefredane in TV. La gioia del sindaco Aquino: ad maiora cara Silvia

È irpina la new entry della srie tv "Un posto al sole", la soap opera che inchioda alla tv migliaia di italiani ogni sera. Silvia Montuori, 20 anni, cittadina di Montefredane, già vincitrice del titolo La ragazza più bella d’Italia nel concorso Miss Grand Prix, è Carla Rubino, la bellissima fanciulla che vuole sedurre Nico.

Silvia ha iniziato a recitare al Carlo Gesualdo e ha completato gli studi all’Università del Cinema di Napoli», la giovanissima attrice, fresca diplomata al Liceo Mancini di Avellino. Ma alla formazione Silvia Montuori ha aggiunto la partecipazione a tanti workshop con professionisti ,come quello con il regista Alessandro Dalatri. Tanta fatica e tanto impegno, prima di approdare ad Un posto al sole, dove è apparsa nella puntata di inizio settimana, interpretando un nuovo e seducente personaggio.

Il sindaco: è un orgoglio

Appena 20enne, originaria del Comune di Montefredane nel 2021, è approdata alla finalissima nazionale di Miss Grand Prix con la soddisfazione di essere arrivata tra le nove ragazze più belle d’Italia.

E proprio la manifestazione che si svolge ogni anno in Abruzzo sotto l’egida di patron Claudio Marastoni, da sempre ha rappresentato trampolino di lancio per giovani attrici italiane.

Ed ora arriva anche il momento d’oro per Silvia: come rende noto il sindaco di Montefredane, Ciro D’Aquino, la bellissima irpina è protagonista della serie televisiva “Un posto al sole” interpretando il personaggio di Carla Rubino nella fortunata serie di Rai Tre: “Silvia è sfata protagonista nella puntata di lunedì 23 ottobre, ore 20.50, su Rai 3. Davvero un grande orgoglio per la comunità di Montefredane, ad maiora”.

Dal liceo Mancini a Rai Tre

Diplomata al liceo Scientifico “P.S. Mancini” di Avellino nel 2022, la Montuori attualmente studia Economia e gestione aziendale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e da sempre segue corsi di recitazione e workshop con importanti professionisti del mondo del cinema e del teatro.

Ricco il suo curriculum artistico nel quale si intrecciano cinema e teatro:

2021 Workshop con Vincenzo Marra, 2021 Workshop con Alessandro Dalatri. Monologo sull’amore “Premio Prata 2021” (a cura di Armando Galdo, Angelo Galdo, Antonietta Gnerre e Mario Troisi). Corso di recitazione (2019/2022) presso l’università del cinema di Giuseppe Mastrocinque. Workshop di videodrama con Giuseppe Mastrocinque (Actor Coach), Maria Pirozzi (Psicodrammatista e Actor Trainer) e Giuseppe Alessio Nuzzo (Regista). Workshop di videodrama con Giuseppe Mastrocinque (Actor Coach), Maria Pirozzi (Psicodrammatista e Actor Trainer) e Giuseppe Alessio Nuzzo (Regista). Corso di recitazione teatrale (2016/2019) presso il Carlo Gesualdo con Ilaria Scarano e Barbara Abbondanza. TEATRO “UN PAIO DI OCCHIALI” di A. Maria Ortese presso Teatro Carlo Gesualdo scrittura ed adattamento Ilaria Scarano. “CINEMA SPLENDOR” presso Teatro Carlo Gesualdo scrittura ed adattamento Ilaria Scarano. “ROMEO E GIULIETTA” presso Teatro Carlo Gesualdo, scrittura ed adattamento Ilaria Scarano e Barbara Abbondanza. CORTOMETRAGGI “SOFFIA” a cura di Giuseppe Mastrocinque, Maria Pirozzi e Giuseppe Alessio Nuzzo. “NON È DETTO” a cura di Giuseppe Mastrocinque, Maria Pirozzi e Giuseppe Alessio Nuzzo. Fascia nazionale “miss grand prix fiction”, concorso Miss Grand Prix 2021.

La serie "Un posto al sole"

Una vetrina importante per Silvia, che darà prova ancora una volta del suo talento. “Un posto al sole” rappresenta una delle serie televisive più amate, punto di partenza il racconto delle vicende degli abitanti di un condominio, Palazzo Paladini, sulla collina partenopea di Posillipo, tra il meraviglioso mare di Napoli ed il Vesuvio.