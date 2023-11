Bypass gastrico, Francesco muore a 35 anni: "Addio al gigante buono dell'Air" Avella in lutto per la morte di Francesco Estatico a Benevento. Il cordoglio dei colleghi

Mandamento sotto choc per la morte di Francesco Estatico, 35enne originario di Avella. Prima barista dell'American Bar, poi da anni dipendente dell’Air Campania Francesco era molto noto. Anche l'azienda Air con un post ne piange la scomparsa.

Il cordoglio Air

"Ci sono notizie che ti lasciano attonito, che ti abbattono come un colpo in pieno volto. La scomparsa di Francesco Estatico, collega di Baiano di appena 35 anni, che aveva di fronte a sé una vita da vivere con l’entusiasmo che lo contraddistingueva, è la più terribile tra queste.L’amministratore, il management e tutti i colleghi di Air Campania partecipano affranti al dolore della famiglia Estatico”.

Chiunque abbia percorso la tratta Avellino – Nola o viceversa negli ultimi anni ha incontrato Francesco, al suo posto di guida, sempre cordiale e sorridente.

Francesco aveva deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico allo stomaco per la riduzione del peso. Sembrava che tutto stesse procedendo per il verso giusto, ma purtroppo, negli ultimi giorni, ha dovuto fare ritorno in ospedale a Benevento a causa di complicazioni.

Ieri il dramma, la triste notizia della sua scomparsa ha travolto la sua comunità. Tantissimi i messaggi sui social alla notizia: “Se penso a te Francesco Estatico ricordo la mia infanzia Ciccio o drag sempre presente! Sei sempre stato un caro amico e una persona onesta mi dicevi cittadi quando vedo te vedo il sole! Beh era lo stesso! Non dovevamo vederci per non abbracciarci e ricordarci di quando eravamo piccoli! Non riesco a salutarti non voglio in realtà! Vorrei solo essere lì ad Avella per sentirmi meno lontano! Ti voglio bene Ciccio”. Annota Carmela.

E Gianluca ricorda commosso: “Tante volte abbiamo sorriso insieme. Sempre pronto a divertirti. Un ragazzo educato e disponibile con tutti. Non sono parole di circostanza ma una verità innegabile.

Una morte inaccettabile. Vola piano lassù Ciccio o Drà”.“Rimarrai nei cuori di tutti gli studenti caro drago- aggiunge Angelo- Eri il gigante buono dell’air Addio Ciccio”.