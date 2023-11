Summonte, via ai lavori per la tutela della montagna Interventi che erano stati pianificati dall'amministrazione di Ivo Capone

Messa in sicurezza della montagna, mitigazione del rischio idrogeologico ed efficientamento energetico: proseguono le attività sul territorio per la salvaguardia della comunità e per il potenziamento delle infrastrutture a servizio delle aree centrali e periferiche di Summonte.

Sul Vallone Tappole, l’intervento per ridurre le criticità in caso di forti piogge va avanti spedito, al pari dell’azione di risanamento del Valloncello di Via Cappelle, dove da stamattina sono impegnati gli operai della Comunità Montana.

«Sicurezza e modernità devono andare di pari passo – evidenzia il sindaco di Summonte, Ivo Capone - di qui un piano di interventi meticoloso che è stato predisposto per prenderci cura della montagna, della natura e di conseguenza della collettività».

Contestualmente, sono partiti i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti per efficientare sotto il profilo energetico il sistema della pubblica illuminazione.

Via Ciccuzzi, via Nazionale Embriciera, via Benefici, via Marroni, via Cappelle, via Quadrazzo, via Borgonuovo e Via Campo di Maio le strade interessate dai lavori che porteranno alla sostituzione complessiva di 110 corpi illuminanti.

Infine, nel piano di ripristino della viabilità, sono stati consegnati i lavori di via Casale, il cui manto risultava impraticabile a seguito di eventi franosi che si sono susseguiti negli ultimi anni e che hanno creato notevoli disagi ai residenti. Con questo intervento si metterà definitivamente in sicurezza l’intera area.

«Si tratta di una serie di interventi che erano stati pianificati per far fronte a quelle situazioni che apparivano non più procrastinabili - spiega il primo cittadino -. Lavoriamo ogni giorno per avere una Summonte più bella, più sicura e al passo con i tempi».