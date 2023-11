Giornata contro la violenza sulle donne, Torre di Summonte illuminata di rosso Gesto simbolico voluto dal sindaco Ivo Capone

La Torre Angioina di Summonte si è illuminata di rosso nella serata de 25 novembre, in un gesto simbolico e toccante in occasione della Giornata Nazionale contro la Violenza sulle Donne.

Il sindaco Ivo Capone ha voluto sottolineare l'importanza di questa giornata attraverso un post sui social. Nel messaggio, il sindaco ha evidenziato il dovere collettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla triste realtà della violenza di genere e ha esortato la comunità di Summonte a unirsi per combattere questo fenomeno dilagante.

"Cari concittadini, stasera la nostra Torre Angioina si illumina di rosso in segno di solidarietà e impegno contro la violenza sulle donne. Questo gesto simbolico è un richiamo alla nostra responsabilità collettiva nel creare un ambiente in cui ogni donna si senta libera, protetta e rispettata. Oggi, uniamo le nostre voci e le nostre azioni per costruire un futuro in cui nessuna donna debba temere la violenza. Insieme possiamo fare la differenza e trasformare la nostra comunità in un luogo di sicurezza e supporto per tutte."

La scelta di illuminare la Torre Angioina di rosso è un segno tangibile del rifiuto della comunità di Summonte nei confronti della violenza di genere. Questo gesto vuole essere un catalizzatore per ulteriori discussioni, riflessioni e azioni concrete volte a promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza.

In questo giorno significativo, il sindaco Capone invita tutti i cittadini di Summonte a unirsi a iniziative locali, a diffondere messaggi di consapevolezza e a impegnarsi attivamente nella lotta contro la violenza sulle donne. Ognuno di noi può contribuire a costruire un futuro migliore, e insieme possiamo davvero fare la differenza.